Женщина 15 лет не занималась с мужем сексом: она назвала причину

45-летняя Наташа Оуэнс не занималась сексом со своим мужем на протяжении 15 лет после того, как перенесла несколько тяжелых операций. Ей удалили большую часть влагалища из-за серьезного заболевания.

Со своим будущим избранником Наташа познакомилась в 25, а ее мужчине на тот момент было уже 49. Однако большая разница в возрасте не стала помехой для взаимных чувств, передает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В 30-летнем возрасте у женщины обнаружили неизлечимое заболевание, которое вызывает образование болезненных язв в области гениталий. Дэмиен полностью поддержал возлюбленную в этой ситуации.

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После тяжелых лет лечения Наташа перенесла гистерэктомию в женской больнице Ливерпуля в декабре 2017 года. А в 2019 году у нее обнаружили в верхней части влагалища жидкость, которой скопилось много за весь период.

Врачи вынуждены были сделать женщине операцию по удалению большей части влагалища.

После всех перенесенных операций Наташе запретили заниматься сексом. Но она говорит, что ее отношения с мужем никогда не были лучше, чем сейчас.

"Дэмиен знает, что дело не в том, что я не хочу его. Я просто не могу. Я привыкла жить без влагалища, и я не позволю этому управлять моей жизнью. Спасибо моему мужу, он все время поддерживал и поддерживает меня", – рассказала 45-летняя женщина.

Сейчас муж и жена смирились с вынужденными изменениями в их сексуальной жизни. Они говорят, что пройденные испытания только укрепили их отношения и любовь друг к другу.

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