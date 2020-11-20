Жена DZIDZIO растрогала сеть свадебным архивным снимком: как выглядел артист

Жена украинского артиста DZIDZIO певица SLAVIA (настоящее имя которой Ярослава Притула-Хома) трогательно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы, а также показала архивные снимки.

Она опубликовала их на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов. То, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, потому что ты так любишь лес. Цветы в волосах, и букетах, из-за которых я опоздала на свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм)", – написала SLAVIA.

Супруга певца также отметила, что по дороге еще успела заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической.

"А этот невероятно красивый вид из ресторана на Львовскую оперу, с которой у меня тоже связано много приятных событий (первые выступления, первая зарплата, которую я получила еще школьницей). Воспоминания, воспоминания... Их еще так много… Михаил, во-первых, с днем рождения. Поздравления, подарки, поцелуи – лично", – подчеркнула жена DZIDZIO.

Отметим, что подписчики засыпали пару поздравлениями с годовщиной и восхитились архивными снимками со свадьбы.

"Искренние поздравления!", "Горько!", "Любви и уюта!", "Любви, любви и еще раз любви!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица SLAVIA начала свой сольный проект. Знаменитость долгое время оставалась в тени мужа, и сейчас она решила возобновить свою музыкальную карьеру.