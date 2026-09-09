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Жена Джастина Бибера нарушила собственное правило никогда не раздеваться для фото и появилась на обложке обнаженной

Анастасия Какун
Папарацци
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Хейли Бибер снялась обнаженной для обложки журнала
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Жена поп-певца Джастина Бибера – модель Хейли Бибер – поразила публику своим неожиданным внешним видом на обложке модного журнала ICE. 29-летняя знаменитость ранее зарекалась никогда не появляться обнаженной на снимках, однако теперь полностью разделась для первой страницы глянца.

Результатом пикантной фотосессии модель поделилась на личной странице в Instagram. Ее пост вызвал настоящий ажиотаж в сети, ведь менее чем за сутки собрал 1,5 миллиона лайков и более 19 тысяч комментариев.

Хейли Бибер появилась обнаженной на обложке ICE

Хейли Бибер позировала перед камерой на белом песке на фоне живописного заката. Она продемонстрировала свою потрясающую подтянутую фигуру, отказавшись от какой-либо одежды, а интересный акцент откровенному кадру добавляли выразительные линии загара от бикини.

Увидеть жену Джастина Бибера обнаженной на обложке глянца стало настоящей неожиданностью, ведь в 2021 году она уверенно заявляла: никогда не будет раздеваться для фото, поскольку является христианкой. Во время записи интервью с актрисой Ивонн Орджи модель откровенно поделилась, что ее вера оказывает непосредственное влияние на профессию.

В 2021 году модель заявляла, что не будет раздеваться для фотосессий

"Ты актриса. Ты снимаешься в сериале, где играешь сексуальные сцены, ругаешься и делаешь вещи, на которые многие христиане, вероятно, посмотрят и скажут: "Ты не настоящая христианка, потому что делаешь вот такое". Иногда у меня бывает похожая ситуация: из-за моей работы мне приходится обнажать тело или меня фотографируют в нижнем белье. И люди говорят: "Ну, это не очень хороший пример, потому что ты не скромная", – говорила модель.

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