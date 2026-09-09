Жена Джастина Бибера нарушила собственное правило никогда не раздеваться для фото и появилась на обложке обнаженной

Жена поп-певца Джастина Бибера – модель Хейли Бибер – поразила публику своим неожиданным внешним видом на обложке модного журнала ICE. 29-летняя знаменитость ранее зарекалась никогда не появляться обнаженной на снимках, однако теперь полностью разделась для первой страницы глянца.

Видео дня

Результатом пикантной фотосессии модель поделилась на личной странице в Instagram. Ее пост вызвал настоящий ажиотаж в сети, ведь менее чем за сутки собрал 1,5 миллиона лайков и более 19 тысяч комментариев.

Хейли Бибер позировала перед камерой на белом песке на фоне живописного заката. Она продемонстрировала свою потрясающую подтянутую фигуру, отказавшись от какой-либо одежды, а интересный акцент откровенному кадру добавляли выразительные линии загара от бикини.

Увидеть жену Джастина Бибера обнаженной на обложке глянца стало настоящей неожиданностью, ведь в 2021 году она уверенно заявляла: никогда не будет раздеваться для фото, поскольку является христианкой. Во время записи интервью с актрисой Ивонн Орджи модель откровенно поделилась, что ее вера оказывает непосредственное влияние на профессию.

Главные истории дня

"Ты актриса. Ты снимаешься в сериале, где играешь сексуальные сцены, ругаешься и делаешь вещи, на которые многие христиане, вероятно, посмотрят и скажут: "Ты не настоящая христианка, потому что делаешь вот такое". Иногда у меня бывает похожая ситуация: из-за моей работы мне приходится обнажать тело или меня фотографируют в нижнем белье. И люди говорят: "Ну, это не очень хороший пример, потому что ты не скромная", – говорила модель.

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