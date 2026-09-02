Обнаженная Астафьева на лошади и Дантес без трусов: украинские звезды поразили фотографиями без одежды

Украинские звезды – исполнители Даша Астафьева и Владимир Дантес, а также ведущий Алексей Дурнев – поразили сеть серией откровенных фотографий. Знаменитости позировали перед камерой полностью обнаженными, а единственным, что прикрывало их интимные места, стали черные прямоугольники, добавленные на этапе редактирования кадров.

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Пикантные снимки появились на их страницах в Instagram. Для фотосессии знаменитости выбрали довольно живописную локацию – открытое поле, где смогли почувствовать себя совершенно раскованно перед объективом.

На кадрах видно, как Владимир Дантес и Алексей Дурнев пробежались по полю без трусов. Для одной из фотографий ведущий использовал светлую полупрозрачную ткань в качестве реквизита, однако она почти не прикрывала его обнаженное тело.

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А вот фотографии с Дашей Астафьевой гораздо разнообразнее. Для одного из кадров знаменитость позировала в ретро-кабриолете без нижнего белья, придав снимку интересную динамику благодаря ткани, развевающейся на ветру. На другой фотографии она появилась верхом на черном коне.

Пикантные кадры с участием знаменитостей сильно взбудоражили сеть. Пост уже собрал 48 тысяч лайков и сотни комментариев:

"Ну, просто бомба".

"На Дашу можно смотреть вечно, Дантесом не удивить. А вот Дурнев с задницей — такого сюжетного поворота я не ожидала".

"Боже, какая замечательная компания голышом в поле. Как только представлю, сколько еще прекрасных кадров нам не показали".

"Даша, здесь уровень божественности просто нереальный. Ну и Владимир с Алексеем тоже неплохи".

Как указано в описании к смелым фото, знаменитости разделись перед камерой не просто так. Они приняли участие в своеобразном кампейне инициативы сети магазинов Bad Boy и журнала Playboy, по условиям которой люди должны воссоздать этикетку Marlborough Sun, а авторы лучших снимков получат приз. За каждого участника компания будет перечислять 100 гривен на сбор для помощи воинам ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда Playboy Даша Астафьева разделась для соблазнительных фото с живой змеей.

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