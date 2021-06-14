Жена Бабкина взбудоражила сеть своими формами в купальнике. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками сексуальными снимками, сделанные во время отдыха в Турции. Звезда похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, на фото Бабкина позировала мокрой, сразу после плавания. Звезда предстала перед камерой сидя на доске для сапсерфинга на берегу моря.

В объективе камеры Снежана предстала в черном слитком купальнике с очень высокими разрезами, который подчеркнул изгибы фигуры. Артистка не только похвасталась стильным нарядом, но и продемонстрировала поклонникам пышные ягодицы, грудь и длинные ноги.

Видео дня

Пользователи в сети пришли в восторг от сексуальных кадров Бабкиной. Под фото они оставили множество приятных комментариев, отметив, что звезда в хорошей форме.

"Фото шикарное", "Красивая сексуальная милая мама троих детей, восхищаюсь вами", "Какая же вы красивая и светлая. И при этом мама троих детей! Где вы берете ресурс?" – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок, на котором позирует полуголой.