Жена Бабкина в откровенной позе примерила образ роковой красотки. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана засветилась в пикантном образе на черно-белом снимке.

Соответствующий кадр 35-летней жены Бабкин опубликовал на своей личной странице в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фотографии Снежана сидит на высоком стуле, широко расставив ноги. На ней – только мужской черный пиджак из кожи и черные трусики. Шею женщины украшает массивное колье. Стоит также отметить макияж артистки: smoky eyes и густо накрашенные губы, что делает черты лица визуально больше.

В подписи к фото Сергей начал оправдываться по поводу скандального интервью о своих изменах жене.

"Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать ее, верю, что и у других это получится. Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно", – написал участник группы "5’nizza".

В комментариях большинство поклонников встало на сторону артиста и пожелали ему беречь свою жену, поскольку она – невероятная женщина, раз смогла простить более ста других женщин в его постели.

OBOZREVATEL ранее писал, что жена Бабкина публично рассказала об изменах мужа. По ее словам, за три года артист изменил ей с более чем сотней разных женщин. После этого Снежана опубликовала свое фото, где она позирует обнаженной в бане, прикрыв грудь раками.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин впервые поделился рассказом о бывшей жене и ребенке.