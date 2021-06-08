Жена Бабкина сверкнула стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в стильном купальнике. Знаменитость сейчас находится на отдыхе в Турции.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами.

Так, супруга певца позировала стоя на серфе в черном цельном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Свой пляжный образ она дополнила темного оттенка кепкой.

"Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла!" – подписала кадры Бабкина.

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Пользователям сети понравились снимки жены знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Красавица, обнимаю вас!", "Класс!", "Девушка с веслом", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок, на котором позирует полуголой.