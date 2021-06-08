Жена Бабкина сверкнула стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Жена Бабкина сверкнула стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в стильном купальнике. Знаменитость сейчас находится на отдыхе в Турции.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами.

Так, супруга певца позировала стоя на серфе в черном цельном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Свой пляжный образ она дополнила темного оттенка кепкой.

"Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла!" – подписала кадры Бабкина.

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Снежана Бабкина на отдыхе в Турции
Снежана Бабкина позирует в купальнике в отпуске

Пользователям сети понравились снимки жены знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Красавица, обнимаю вас!", "Класс!", "Девушка с веслом", – пишут люди.

Пользователям сети понравились снимки
Бабкину засыпали комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

  • Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

  • В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

Снежана Бабкина на отдыхе в купальнике
Как выглядит Снежана Бабкина

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок, на котором позирует полуголой.

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