Жена Бабкина показала откровенное фото: я обнажила перед вами свою жизнь

Супруга популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила пользователей новым пикантным кадром. Она позировала полностью обнаженной у бассейна.

На своей странице в Instagram Бабкина опубликовала соответствующий снимок. К камере она была повернута спиной, сложив руки перед собой на коленях (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я обнажила перед вами свою жизнь с начала до момента здесь и сейчас! Ох, девочки, мальчики… Я долго сомневалась, выкладывать ли мою историю сюда, в личный блог. Но не пожалела...", – говорится в подписи к пикантному снимку.

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"Очень красивая фигура! И тень от листочка просто в тему", "Вы прекрасная", "Вау!", "Фото дня", "Шикарная", "Снежана, вы волшебная!", "Какая красота", "Вы чудо-женщина!" – написали восторженные юзеры в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Бабкина снялась обнаженной в постели. Знаменитость сексуально выгнула ногу, продемонстрировав свои формы.