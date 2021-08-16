Жена Бабкина снялась обнаженной в постели. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками пикантным снимком. Артистка предстала полностью обнаженной в постели.

Соответствующее фото Бабкина опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Снежана позировала обнаженной, прикрыв интимные части тела белым одеялом. Знаменитость сексуально выгнула ногу, продемонстрировав свои формы.

На снимке видно, что Снежана позировала абсолютно без макияжа. Она распустила волосы и уложила их на подушку.

"Львов – город Льва, Любви, Кровати и Латте", – подписала пикантный кадр Снежана.

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Пользователям сети понравился сексуальный снимок жены Бабкина, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Вы очаровательная", "Шикарно", "Красавица"," Дорогая Снежана, как вам удается быть такой красивой?" – писали поклонники под снимком.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

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