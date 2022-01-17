50 пирсингов, тату на пенисе и раздвоенный язык: как выглядит самая модифицированная пара в мире

Фанатов тату и пирсинга Виктора Хьюго Перальта и его жену Габриэлу прозвали в сети "херувимами из ада" и "самой модифицированной парой в мире". Тела влюбленных практически полностью покрыты чернилами, а у мужчины также раздвоен язык и есть тату и сережка на половом органе.

Как передает Daily Star, известная пара живет в Урагвае. У них около 50 пирсингов на двоих, 22 внутрикожных микроимпланта и "тонны" татуировок на лице, в том числе – на глазах.

Чтобы создать свои уникальные образы, пара работала с более чем 80 художниками со всего мира. Виктор и сам был тату-мастером 26 лет, заинтересовавшись этим видом искусства еще в подростковом возрасте.

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Сейчас мужчине 50. Недавно он сделал новую модификацию – вырезал изображение шестерки на коже головы. Это заняло около часа работы.

"Число шесть – это часть того, что будет полным произведением "666". Это будет связано с "числом зверя". Только число шесть для меня не имеет никакого значения. Я делаю три шестерки, потому что ненавижу религиозных людей, и то, что они делают, меня не интересует. Поэтому я делаю это в качестве отречение от церкви", – рассказал Перальта.

Виктор рассказал, что красочное тату-искусство привлекало его с самого раннего возраста. В возрасте 13 лет он сам сделал себе первую наколку – набил матерное слово "f**k" на пальцах левой руки.

"С тех пор я никогда не переставал татуировать себя, и сегодня, в 50 лет, у меня татуировано 95% тела, включая язык и гениталии", – отметил мужчина.

Когда ему было 22, он сделал свою первую коррекцию носа, но не остановился на этом. Уругваец также сделал пирсинг мошонки, носа, ушей и соска.

Виктор признался, что часть знакомых осуждает его увлечение. Мужчина уверен, что у таких людей слишком много предрассудков.

"Есть много тех, кто не согласен с таким стилем жизни и критикует, потому что не понимает вкуса других. Эти люди, как правило, старые и имеют предрассудки или религиозные убеждения", – подчеркнул уругваец.

Перальта отметил, что не позволит другим влиять на его личные убеждения и его выбор. Он сказал, что просто не обращает внимания на хейтеров.

"Татуировки на моем лице делают меня уникальным, я не хочу быть похожим ни на кого. Это моя идея, воплощенная и выполненная друзьями", – сказал он.

"Есть много людей с татуированными лицами, и многие делают лица похожими на черепа. Хотя эти татуировки красивы, я не заинтересован в том, чтобы быть похожим на других", – добавил Перальта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тату-художница и модель Сара Саббат временно ослепла из-за чернил, введенных в ее глазные яблоки. 26-летнюю интернет-звезду это не остановило – она продолжила украшать свое тело рисунками.