Модель с сотней татуировок ослепла из-за тату на глазах, но это ее не остановило. Фото экстремалки

Тату-художница и модель Сара Саббат временно ослепла из-за чернил, введенных в ее глазные яблоки. 26-летнюю интернет-звезду это не остановило – она продолжила украшать свое тело рисунками.

У Сары, которая проживает в Техасе (США), сотни разноцветных татуировок на лице, туловище, руках, ногах, ягодицах и даже глазах. Она также прошла через ринопластику, сделала себе пирсинг кожи, губ и носа, передает Daily Star.

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Саббат рассказала, что у нее были осложнения из-за татуажа склеры, когда пигмент окрашивает белок глаз. Эта экстремальная процедура опасна и может привести к полной потере зрения.

По словам модели, в ее случае ошибкой было недостаточное количество солевого раствора и слишком много чернил.

Девушка временно потеряла зрение. "Мне было очень трудно что-либо делать – я не могла смотреть телевизор, мне не нравилось находиться среди яркого света и на улице. Я очень, очень расстроилась из-за этого", – призналась она.

Но это не оттолкнуло Сару от ее увлечения. После осложнения она продолжила наносить тату на тело, в том числе и на лицо.

"Я люблю искусство. Я очень экспрессивная и напористая. Меня привлекают разные вещи, и татуировки на лице меня очень заинтересовали", – рассказала модель в интервью журналистам.

Она отметила, что татуировками зарабатывает себе на жизнь. Сара призналась, что ее внешность привлекает людей, хотя некоторые и не разделяют ее взглядов. "Кто-то говорит, что это круто, а кто-то – что они этого не понимают", – сказала Саббат.

Художница добавила, что у нее есть любимые тату на лице. Это надписи "R" – rota, что в переводе с испанского означает "сломанный", и "self", что означает "сделано своими руками".

Также татуировщице нравиться ее подбородок. "Он мужской, но я люблю андрогинность, так что он идеален для меня", – пояснила американка.

Саббат отметила, что некоторые тату наносить было больно, но в большинстве случаев этот процесс она считает приятным. Рисунки, по словам Сары, заживают на ее теле за две недели.

Самый распространенный вопрос, который люди задают модели о ее татуировках на лице, – не мешают ли они устроиться на работу. "Я зарабатываю на жизнь татуировками и всегда могу найти способ заработать деньги", – подчеркнула Саббат.

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