Украинская Ким Кардашьян без одежды сделала планку на ванне. Фото

27-летняя киевская модель Алена Омович, которая изменила себя до неузнаваемости, чтобы стать похожей на всемирно известную звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, поразила подписчиков пикантным кадром. Звезда предстала на фото обнаженной и сделала планку в ванной.

На своей страничке в Instagram Омович выложила соблазнительный снимок. Она стояла голышом на белоснежной ванне, в которую упиралась руками и ногами. Девушка собрала волосы в низкий пучок. Образ она дополнила несколькими лаконичными браслетами.

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Позади Омович открывался живописный вид на мегаполис с небоскребами. Также романтики фото придал уникальный цвет неба.

"Пошло или эстетично?" – подписала фото модель.

Многотысячная армия поклонников Омович – 1,6 миллиона – несколько разделилась во мнениях, но все-таки нашлись те, кто поддержал девушку и ответили на ее вопрос. Кроме того, многие фанаты прислали лайки сердечки.

Стоит отметить, что в сети девушку критикуют за множество пластических операций и говорят, что ранее она выглядела лучше. Однако сама Алена в своей красоте не сомневается. Она гордится измененной фигурой, а негативные комментарии в свой адрес воспринимает за обычную зависть.

Коротко о звезде:

Алена Омович – ( некоторые источники указывают, что ее настоящая фамилия Богданова или Нарчемашвили) родом из Львова. В 15 лет она начала модельную карьеру, а популярность обрела как блогер в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омович сделала семь операций. К пластике она начала прибегать в 2013 году.