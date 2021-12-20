Украинка сделала 7 операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян, но ее затроллили. Фото

27-летняя модель из Киева Алена Омович изменила себя до неузнаваемости, чтобы выглядеть как всемирно известная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Девушка вставила импланты в попу и грудь, увеличила губы, сделала ринопластику и еще несколько операций, однако признания и любви публики она так и не добилась. В сети ее ежедневно осуждают за неудачную пластику и "жуткую фигуру".

Алена регулярно публикует в своем Insragram-аккаунте фото в купальниках, нижнем белье или обтягивающей одежде, чтобы подписчики могли внимательнее разглядеть все изгибы ее тела. За профилем украинской Кардашьян следит больше 1,6 млн человек. Часто под снимками модели появляются оскорбления, в которых комментаторы сравнивают киевлянку с "кентавром" или "червем из фильма "Люди в черном".

Омович (хотя некоторые источники указывают, что ее настоящая фамилия Богданова или Нарчемашвили) родилась во Львове. Уже в 15 лет она оказалась в центре внимания, начав свою модельную карьеру. Популярность она обрела как блогер в 2013 году. В то время Алена начала активно менять себя с помощью хирургических вмешательств.

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У Алены было три отдельные операции по увеличению груди. Ребра, как доказывает подписчикам сама модель, она не удаляла, а тонкую талию обрела благодаря постоянному ношению корсета. Она также сделала больше губы, приподняла скулы и скорректировала углы нижней челюсти, чтобы придать лицу овальную форму.

Особое внимание хейтеры Омович уделяют ее попе. По мнению подписчиков, можно было сделать "красивую операцию", однако Алена обратилась к непрофессиональному хирургу и получила "ужасный" результат.

"Яркий пример, чего делать не надо", "Жесткий трансформер", "Лучше бы это был фотошоп", "Можно было бы сделать попу и более натуральной", "Алена отдельно – попа отдельно. Засудите вашего хирурга", "С ж*пой конечно беда. Кентавр на минималках", "Просто кошмар, что здесь красивого?", "Честно, я испугалась. На вас хирурги руку набивают?", "А что это за мозоли вместо пятой точки?", "Жаль, в инсте нет дизлайка", "Ужасное зрелище", "Как это уродско смотрится", "Захожу чисто поржать с этой обезьяны", – писали под фото подписчики Алены.

Британское издание The Sun также писало, что российская скандально известная блогерша Лена Миро назвала Омович "персонажем компьютерной игры для дебилов".

"Когда-то Омович была красивой девушкой, но в погоне за определенными ценностями она изменила себя, чтобы напоминать персонажа из какого-то жуткого и нелепого комикса. Здесь у нас силиконовая грудь, а также пришитая задница над ее похожими на палочки ногами. Еще и обрезанный нос. Не женщина, а персонаж компьютерной игры для дебилов", – процитировал таблоид Миро.

Сама Алена в своей красоте не сомневается. Она гордится измененной фигурой и осуждает тех, кто критикует ее, поскольку воспринимает негативные комментарии в свой адрес за обычную зависть. Именно поэтому у модели такая большая аудитория в сети, которая с интересом следит за ее жизнью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская модель Анастасия Покрещук, которая сделала себе самые большие скулы в мире, показала архивное фото себя 16-летней. На снимке видно, как выглядело лицо блогера до пластики.