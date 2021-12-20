Украинка сделала 7 операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян, но ее затроллили. Фото

Анна Кравчук
Папарацци
3 минуты
14,5 т.
Украинка сделала 7 операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян, но ее затроллили. Фото

27-летняя модель из Киева Алена Омович изменила себя до неузнаваемости, чтобы выглядеть как всемирно известная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Девушка вставила импланты в попу и грудь, увеличила губы, сделала ринопластику и еще несколько операций, однако признания и любви публики она так и не добилась. В сети ее ежедневно осуждают за неудачную пластику и "жуткую фигуру".

Алена регулярно публикует в своем Insragram-аккаунте фото в купальниках, нижнем белье или обтягивающей одежде, чтобы подписчики могли внимательнее разглядеть все изгибы ее тела. За профилем украинской Кардашьян следит больше 1,6 млн человек. Часто под снимками модели появляются оскорбления, в которых комментаторы сравнивают киевлянку с "кентавром" или "червем из фильма "Люди в черном".

Омович (хотя некоторые источники указывают, что ее настоящая фамилия Богданова или Нарчемашвили) родилась во Львове. Уже в 15 лет она оказалась в центре внимания, начав свою модельную карьеру. Популярность она обрела как блогер в 2013 году. В то время Алена начала активно менять себя с помощью хирургических вмешательств.

Видео дня
27-летняя украинка хочет быть похожей на Ким Кардашьян

У Алены было три отдельные операции по увеличению груди. Ребра, как доказывает подписчикам сама модель, она не удаляла, а тонкую талию обрела благодаря постоянному ношению корсета. Она также сделала больше губы, приподняла скулы и скорректировала углы нижней челюсти, чтобы придать лицу овальную форму.

Алена Омович сделала три операции по увеличению груди

Особое внимание хейтеры Омович уделяют ее попе. По мнению подписчиков, можно было сделать "красивую операцию", однако Алена обратилась к непрофессиональному хирургу и получила "ужасный" результат.

В сети Омович осуждают за неудачные пластики

"Яркий пример, чего делать не надо", "Жесткий трансформер", "Лучше бы это был фотошоп", "Можно было бы сделать попу и более натуральной", "Алена отдельно – попа отдельно. Засудите вашего хирурга", "С ж*пой конечно беда. Кентавр на минималках", "Просто кошмар, что здесь красивого?", "Честно, я испугалась. На вас хирурги руку набивают?", "А что это за мозоли вместо пятой точки?", "Жаль, в инсте нет дизлайка", "Ужасное зрелище", "Как это уродско смотрится", "Захожу чисто поржать с этой обезьяны", – писали под фото подписчики Алены.

Комментарии под фото Алены Омович
Комментарии под фото Алены Омович
Комментарии под фото Алены Омович

Британское издание The Sun также писало, что российская скандально известная блогерша Лена Миро назвала Омович "персонажем компьютерной игры для дебилов".

Украинская модель сделала 7 операций и изменилась до неузнаваемости

"Когда-то Омович была красивой девушкой, но в погоне за определенными ценностями она изменила себя, чтобы напоминать персонажа из какого-то жуткого и нелепого комикса. Здесь у нас силиконовая грудь, а также пришитая задница над ее похожими на палочки ногами. Еще и обрезанный нос. Не женщина, а персонаж компьютерной игры для дебилов", – процитировал таблоид Миро.

Омович осуждает своих хейтеров, а себя считает красивой женщиной

Сама Алена в своей красоте не сомневается. Она гордится измененной фигурой и осуждает тех, кто критикует ее, поскольку воспринимает негативные комментарии в свой адрес за обычную зависть. Именно поэтому у модели такая большая аудитория в сети, которая с интересом следит за ее жизнью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская модель Анастасия Покрещук, которая сделала себе самые большие скулы в мире, показала архивное фото себя 16-летней. На снимке видно, как выглядело лицо блогера до пластики.

звездыблогерфотографииИнстагрампластическая хирургияКим Кардашьян