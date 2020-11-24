Украинская блогерша рассказала о работе в эскорте: как выбирают девушек и сколько платят

Украинская блогерша, модель и брачный агент Ксюша Манекен откровенно рассказала о своем опыте работы в эскорте. Она призналась, что была эскортницей на протяжении четырех лет.

В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкого для ее YouTube-канала "Без комплексов" Манекен поделилась, сколько зарабатывают девушки, работая в пикантной сфере, что они делают на самом деле и как попадают в эскорт (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне было 19 лет, и я не знала, что такой бизнес вообще существует. А потом знакомая моей подруги рассказала, что за одну поездку на некую ​​"модельную вечеринку" за границу она заработала две тысячи долларов. Рассказала, что ее там не заставляли ни с кем "спать". Девушки просто отдыхали на вилле в шейха, видели его только раза три, и все. Тогда я сразу решила, что поеду, потому что деньги у родителей просить не хотела, официанткой идти тоже, а тут появилась возможность легких денег", – откровенно поделилась Манекен.

Впервые в качестве эскорт-модели девушка поехала в Объединенные Арабские Эмираты. Ксюша Манекен подчеркнула, что отдыхала на вечеринке шейха, и во время такого времяпрепровождения никто не принуждал девушек к сексуальным услугам.

"В аэропорту встретил менеджер и заселил на виллу, или это может быть еще 5-звездочный отель. Далее пришло сообщение от него о том, когда и где будет вечеринка. На саму вечеринку зашел шейх, рассмотрел всех, познакомился, а потом пожелал хорошего вечера и ушел. Позже обычно менеджер подходит к девушке, которая понравилась шейху, а она уже говорит, идет с ним или нет. Помню, что в первый вечер мы только все познакомились, на следующий – посмотрели футбол все вместе, и все. В общем я там пробыла семь дней", – добавила блогерша.

Ксюша также рассказала, что в один из вечеров к ней подошла менеджер и предложила продолжить вечер с другом шейха.

"Я отказалась, а она предложила денег. Не помнит точно, но было там где-то до пяти тысяч долларов. Менеджеры всегда очень уговаривают и заманивают подарками и деньгами, но всегда есть выбор. Я приехала по легкий заработок, а не "спать" за деньги. Например, девочка, которая согласилась пойти с этим другом, следующего рабочего дня получила две сумки Hermes кроме того, что ей заплатили", – казала бывшая эскорт-модель.

Манекен также подчеркнула, что в сфере эскорта есть определенные параметры, по которым выбирают девушек.

"Сколько девушка зарабатывает, зависит от определенных критериев. Если есть татуировки, то ты уже "дешевле". Высокие и худые девушки зарабатывают больше. Если ты блондинка с голубыми глазами, то это вообще "Вау!". Если есть определенный титул, ты какая-то "Мисс" – то будешь "дорогой". Почему, вы думаете, у нас так много конкурсов красоты? Например, когда депутаты ищут себе девушку для отношений, то вообще хотят только медийных личностей", – подытожила девушка.

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