Как живут избранницы миллионеров: звездные "содержанки" раскрыли секреты

Звездные "содержанки" Алена Лоран и Шер-Марина Камилова и главная героиня проекта "О чем молчат женщины" Екатерина рассказали подробности своей жизни, обнародовав риски и привилегии.

Так, участница откровенного ток-шоу "О чем молчат женщины" на канале СТБ рассказала, что перед ней встал выбор: жить в роскоши, не имея права на свободу, или же быть самостоятельной и "набивать себе шишки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

У главной героинипроекта Екатерины – четыре высших образования, но живет она на обеспечении состоятельного мужчины. Сначала ее жизнь была похожа на сказку, но сейчас мужчина контролирует все ее контакты и запрещает работать.

"Звездная содержанка" Алена Лоран посоветовала героине иметь свою финансовую подушку, чтобы в любой момент она смогла уйти от мужчины.

"Одно время меня называли главной содержанкой страны, хотя это было не так. У меня был мужчина, который подарил мне квартиру, давал деньги, и я ни в чем не нуждалась. Но через две недели, он нашел себе другую и выселил меня из квартиры. Мне пришлось съехать. Содержанка должна быть готова, что ее выгонят в любой момент, потому что появилась новая игрушка. И нужно иметь что-то за душой", – отметила Лоран.

Алена также добавила, что мужчина может обеспечивать, но при этом девушке стоит работать. К тому же, как минимум, женщина без увлечений и работы перестает быть интересной.

Еще одна "звездная содержанка" Шер-Марина уверила, что жить на чужом обеспечении – это норма. Она рассказала, что жила с состоятельным мужчиной в любви, и ничего не требовала.

"У меня была любовь с человеком, мы жили вместе, он сам мне все дарил, я ничего не просила. То есть, это как с ребенком — когда ты даешь ему все самое лучшее, потому что любишь, а не потому, что он требует", – призналась она.

Украинский продюсер Денис Путинцев отметил, что считает содержанство определенным бизнесом.

"Это как бизнес проект, со своими рисками и возможностями. Вы выбираете такую деятельность, и человек, который вас содержит тоже идет на такой формат. Для вас обоих это взаимозависимость, обоюдные риски и желание выгоды. Правильное поведение содержанки – грамотно распоряжаться инвестициями, которые в нее вкладывает инвестор. Если вы это признаете, то можете встать на ноги, сделать бизнес и идти своей дорогой", – отметил он.

Эксперты проекта отметили, что иногда девушки, которые живут на содержании, подвергаются финансовому абьюзу. Зачастую мужчины запрещают женщине работать, чтобы она всегда была свободна, так женщина полностью зависит от своего избранника. Многие боятся потерять обеспеченную жизнь, умалчивают о своих обидах и терпят неуважительное отношение со стороны мужчины взамен на деньги.

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