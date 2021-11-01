Украинка с самым большим размером груди покорила TikTok образом голой Малефисенты. Видео

Украинская модель и обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова показала откровенный костюм для празднования Хэллоуина. Звезда примерила на себя образ Анджелины Джоли из фильма "Малефисента".

Манекенщица продемонстрировала фигуру в кожаном белье и с рогами на голове. Видео быстро стало вирусным и начало набирать десятки тысяч просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мила сшила для себя полупрозрачную накидку и надела ее поверх комплекта белья на высокой посадке. На ногах у блогера обуты ботфорты на шпильке, а на руках – черные перчатки.

Грудь украинской знаменитости обжимает бюстгальтер в тон трусикам. Он крепится не только на обычные бретели, но и имеет дополнительные ремешки, которые тиктокерша закинула на шею.

Видео дня

Кузнецова уверенно шагает в сторону камеры, играя со своим "плащом". Девушка сделала яркий макияж с красными губами и черными тенями на веках.

В конце она манит зрителей пальцем и показывает свои "коготки".

Коротко о знаменитости:

Рlus-size модели Кузнецовой 32 года. Родом украинка из столицы страны – Киева.

Мила часто принимает участие в телешоу (к примеру, "Модель XL") и разного рода конкурсах красоты.

Кузнецова представляла Украину на "Miss Universe Plus Size 2019".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мила Кузнецова показала пышную фигуру в купальнике, станцевав под популярную песню.