Украинка с 15-м размером груди устроила танцы на Майдане. Видео

Украинская модель с 15-м размером груди Инна Горячковская удивила своих поклонников зажигательным танцем под музыку, записав короткий ролик. Так, она танцевала в вечернее время прямо в центре столицы – на Майдане Независимости.

Соответствующее видео девушка опубликовала на своей странице в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). На ней было черное обтягивающее платье, обувь на низком ходу, меленькая сумочка на поясе, волосы были распущены. Также на лице у нее виднелась темная защитная маска, которую модель опустила на подбородок.

"Шикарно", "Ты прекрасная", "Очень хорошо" – написали юзеры в комментариях.

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Инна Горячковская является моделью плюс-сайз и стала "Мисс Украиной 2019". Также она участвовала в программе "Богиня шопинга" и "Званный ужин". Знаменитость активно ведет блог в социальной сети Instagram, где размещает смелые и откровенные кадры.

Напомним, что ранее девушка похвасталась подписчикам, что целый день провела в тренажерном зале. На ней были обтягивающие лосины, полосатая майка и светлые кроссовки. Модель также продемонстрировала, как занимается на беговой дорожке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что модель с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже в Мексике. Блогер появилась в кадре в красном бикини с ярким принтом и солнцезащитных очках квадратной формы.