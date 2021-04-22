Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже в Мексике. Фото

Украинская модель с 15-м размером груди Инна Горячковская, которая на данный момент наслаждается отдыхом в Мексике, продемонстрировала свои формы в купальнике.

Так, на странице в Instagram девушка опубликовала соответствующий ролик (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она сидела в воде недалеко от берега, в то время как бушующие волны то уходили, то снова возвращались.

Блогер появилась в кадре в красном бикини с ярким принтом и солнцезащитных очках квадратной формы.

Инна Горячковская является моделью плюс-сайз и стала "Мисс Украиной 2019". Также она участвовала в программе "Богиня шопинга" и "Званный ужин". Знаменитость активно ведет блог в социальной сети Instagram, где размещает смелые и откровенные кадры.

Кроме того, ранее девушка похвасталась подписчикам, что целый день провела в тренажерном зале. На ней были обтягивающие лосины, полосатая майка и светлые кроссовки. Модель также продемонстрировала, как занимается на беговой дорожке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Джамала улетела на отдых с семьей в Египет и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала похудевшую фигуру в черном бикини.