Украинка с 15-м размером груди станцевала в купальнике на отдыхе. Видео

Известная украинская модель плюс-сайз и участница шоу "Богиня шопинга" Инна Горячковская показала, как наслаждается пляжным отдыхом на курорте в Мексике.

На опубликованном ролике Инна станцевала под популярный трек в одном белом купальнике и тонкой просвечивающейся накидке. Кадры она опубликовала на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Звезда улыбалась и совсем не стеснялась показать пышные формы. Горячковская покрутилась под пальмой, стоя босиком на зеленой траве. На ее фоне открывался вид на залив и высотки.

Известно, что Инна сейчас отдыхает на курорте Канкун в Мексике, в одном из любимейших мест певицы Насти Каменских.

Ролик в TikTok известной модели за первые часы публикации посмотрели тысячи человек и оставили десятки комментариев.

Отметим, что модель обожает внимание и регулярно появляется в различных конкурсах и шоу. Чтобы иметь лучший эффект, модель выбирает очень пикантные наряды, которыми эпатирует публику.

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