Цибульская в кружевном белье показала откровенное декольте. Фото

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала глубокое декольте.

По словам знаменитости, ее супруг категорически против того, чтобы она снималась в откровенном глянце. Соответствующее фото Цибульская опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре артистка лежит в постели в кружевном белье белого цвета, показывая свое пышное декольте. Певица отметила, что у нее дома возник скандал с возлюбленным и она выступает против категоричности.

Многие фанаты поддержали Цибульскую и подчеркнули, что нужно больше участвовать и делиться откровенными фотосессиями. Но нашлись и те, кто встал на сторону мужа знаменитости.

"Молодость проходит быстро, нужно сниматься!", "Вы невероятная, но я почему-то на стороне мужа", "Ну его можно понять", "Вот это девушка, огонь", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. Ранее знаменитость делилась с поклонниками пикантным видео, на котором позировала в откровенном боди. В нем она целовала себя в зеркале под отрывок из своей песни.

Также Цибульская показала архивное фото, которое помогло ей попасть на телевидение и стать знаменитой. На нем артистка позирует в розовом коротком платье, колготках в сеточку и розовых сапогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Цибульская впервые призналась, что имела роман с танцором Александром Прохоровым, который был финалистом "Танців з зірками 2019". Встречалась артистка с ним во время паузы в отношениях с нынешним мужем.