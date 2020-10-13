Цибульская поразила сеть пикантным видео в откровенном боди

Популярная украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором позировала в откровенном боди.

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она целовала себя в зеркале под отрывок из своей новой песни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Киса, я люблю тебя. С сегодняшнего дня и до титров. В зеркале – я. И в песне наконец-то я. Наш альбом 13 ноября", – написала Цибульская.

Поклонники пришли в восторг от пикантного видео певицы и засыпали ее комплиментами.

"Супер! Это так прекрасно", "Ой, как хорошо", "Такая крутая и эмоциональная песня", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Цибульская показала архивное фото, которое помогло ей попасть на телевидение и стать знаменитой.