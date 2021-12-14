Фитнес-блогер полностью оголилась, чтобы показать, что живот и целлюлит – это сексуально

Блогер Софи Лайт показала полностью обнаженное фото, заявив, что "иметь живот и целлюлит – не менее сексуально". Поклонница бодипозитива, которая является фитнес-тренером, рассказала: она сидела на диетах с 14 лет, но стройная фигура не делала ее счастливой.

Голое селфи интернет-звезда обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Она позировала перед зеркалом в профиль и прикрыла грудь рукой (чтобы посмотреть видео с блогером, доскролльте страницу до конца).

"На протяжении всей моей подростковой и взрослой жизни я всегда считала, что симпатичность основана на том, как выглядит мое тело. Это зависело от того, насколько плоским был мой живот и насколько гладкими были мои ноги. Но печаль, с которой я достигала этого, удушала", – написала Софи.

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Она отметила: женщин заставили поверить в то, что наличие живота – это плохо. Однако на самом деле это не имеет значения.

Лайт рассказала, что переосмыслить подход к своему внешнему виду ей помогли в том числе разговоры с мамой. Ее блогер назвала сильной женщиной.

В подростковом возрасте Софи брала пример с матери и из-за этого придерживалась строгих диет.

"Если моя мама стеснялась своего тела, то и я стеснялась своего. Потому что, если моя мама – красивая женщина – чувствовала себя недостойной в своем теле, я не имела права чувствовать себя уверенно в своем", – призналась фитнес-тренер.

Позже она осознала, что другие женщины любят себя с целлюлитом, растяжками, животом. "Я не могла в это поверить. Я была так шокирована!" – написала модель.

Софи подчеркнула: теперь она знает, что неуверенность в себе возникает из-за огромного количества факторов. В частности – из-за фото знаменитостей в журналах, демонстрации худобы в фильмах, рекламе.

Сколько бы она не худела, ей все равно хотелось выглядеть по-другому. "Мы все стараемся изо всех сил, подвергаем свое тело большому эмоциональному стрессу, но постоянно беспокоиться о том, как мы выглядим, – это не весело, поверьте мне… Я знаю", – написала блогер.

Добавим, что еще в 2015 году у Софи была стройная и подтянутая фигура. Она начала набирать вес, перестав изнурять себя тренировками и диетами. Тем не менее, Instagram-знаменитость продолжила заниматься спортом и сейчас тоже публикует упражнения, которые помогают держать мышцы в тонусе.

На страницу тренера в социальной сети Instagram подписано более 125 тыс. людей.

Видео с известным блогером Софи Лайт:

Как писал OBOZREVATEL, ранее 30-летняя Софи Хиггинботтом из города Элсмир-Порт (Великобритания) похудела на 56 кг, что составляло почти половину ее прежнего веса (более 113 кг). Женщина призналась: она заедала проблемы, но осознала, как сильно лишние килограммы мешают ей жить. После этого британка решила заняться собой.