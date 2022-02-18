'Собираю дер*мо в кучу': Мадонна возмутила фанов, опубликовав фото на унитазе

Популярная американская певица Мадонна обнародовала в сети компрометирующий снимок, на котором позирует перед камерой, сидя на унитазе с приспущенными штанами. Не все поклонники 63-летней королевы поп-музыки оценили смелый кадр – многие заявили, что отписались от кумира из-за ее дерзкой выходки.

Фотографию звезда разместила на личной странице в Instagram. "Собираю свое дер*мо в кучу", – подписала она публикацию.

На снимке, который возмутил фанатов, Мадонна сидит на унитазе, приспустив до бедер черные обтягивающие леггинсы и слегка наклонившись вперед. Одной рукой певица ухватилась за дверь и приняла милую позу с высунутым языком. Ноги вокалистки украсили трендовые сапоги-луноходы молочного оттенка, а наверх она надела белую полупрозрачную футболку.

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В комментариях многие интернет-пользователи отметили, что 63-летняя исполнительница на фото выглядит как никогда молодо. Безупречный макияж и ровные белоснежные локоны получили от поклонников тысячи комплиментов, однако поза и место фотосессии возмутили куда большее число подписчиков.

"Зачем это показывать? Почему бы не быть хорошим примером?", "Мадонна буквально постит дер*мо", "Я отписываюсь", "Я любил тебя раньше, но теперь не понимаю, что с тобой случилось", "Что это за навязчивое желание показывать себя в туалете? Это должно быть сексуально?", – писали комментаторы.

Некоторые заподозрили Мадонну в злоупотреблении фотошопом, посоветовав публиковать больше "настоящих" селфи и видео.

Коротко о знаменитости:

Мадонна Луиз(а) Чикконе – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница. Родилась 16 августа 1958 года. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

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