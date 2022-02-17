54-летняя Николь Кидман в образе секси-школьницы появилась на обложке глянца

Австралийская и американская актриса Николь Кидман удивила поклонников соблазнительным образом школьницы, в котором появилась на новой обложке модного журнала Vanity Fair. Такой наряд можно считать не только сексуальным, но и весьма символичным. Дело в том, что звезда Голливуда, несмотря на свои успехи в кинокарьере, "к каждой новой роли подходит так, будто только окончила театральный класс".

Пикантные кадры и откровения 54-летней знаменитости появились на странице издания в Instagram. Авторами снимка выступил итальянский дуэт фотографов Маурицио Каттелан и Пьерпаоло Феррари.

Перед камерами Кидман предстала в комплекте итальянского бренда женской одежды и аксессуаров высокой моды Miu Miu. Образ секси-школьницы состоял из короткого серого топа, который скорее похож на юбку, и собственно самой юбки с оборками на низкой посадке. Дополняли костюм гольфы ниже колена и остроносые туфли-мюли. На плечи артистки спадали пышные светлые локоны.

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Как сообщается в публикации, стилистом фотосессии была креативный директор и фэшн-журналист Кэти Гранд.

"Представляем наш 28-й ежегодный голливудский номер с номинанткой на премию "Оскар" Николь Кидман в главной роли. Звезда сериала "Быть Рикардо" десятилетиями держала ключи от Голливуда, а ее последняя роль Люсиль Болл принесла ей пятую номинацию на "Оскар". Тем не менее, после 40 лет участия в более чем 80 кино- и телепроектах, Кидман говорит, что подходит к каждой роли так, как будто она только что окончила театральный класс", – говорится в публикации под изображением.

Стальной пресс, подтянутые руки и стройные ноги не могли остаться без внимания интернет-пользователей. Многие оценили красивую фигуру 54-летней знаменитости, однако нашлись комментаторы, которые посчитали наряд актрисы неудачным.

"Николь Кидман невероятна, но этот стиль ужасен. Я в шоке, что она согласилась на это", "Она очень талантливая и красивая женщина, но, к сожалению, этот наряд – не ее", "Все хорошо, но кто дал ей эту одежду?", "Зачем надевать на опытную актрису школьную форму? Выглядит глупо", – писали подписчики.

Коротко о знаменитости:

Николь Кидман – 54-летняя австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы". С 1990 по 2001 года была замужем за актером Томом Крузом, а с 2006-го – за певцом Китом Урбаном.

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