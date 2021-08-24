Седокова в мини-бикини сексуально выгнулась возле бассейна. Фото

Украинская певица Анна Седокова опубликовала пикантный кадр с отдыха. Звезда сексуально позировала в миниатюрном купальнике, похваставшись своими пышными формами.

Соответствующий снимок 38-летняя Седокова опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца). В кадре видно, что артистка предстала в нежно-розовом мини-бикини на веревочках, который еле прикрыл пышную грудь и бедра знаменитости.

На фото Анна лежит на краю бассейна – во время съемки она приподняла одну ногу, а руки закинула за голову. Она выгнула спину для эффектного снимка.

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"Нам всем просто необходим четвертый месяц лета", – подписала пикантный кадр Анна.

Поклонники пришли в восторг от сексуального кадра Седоковой. Пользователи сети засыпали артистку под фото множеством комплиментов, отметив, что она очень сексуальная.

"Ну шикарнейшая фигура! Анна пример для многих", "Сексуальная", "Как всегда – космос", – писали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". С 2002 по 2004 год была участницей женского коллектива "ВИА-Гра". В 2014-м основала собственный бренд LA Story.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Седокова засветила пышную грудь в трендовом вязаном купальнике. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками.