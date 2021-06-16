Анна Седокова засветила пышную грудь в трендовом вязаном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
2 минуты
674
Украинская певица Анна Седокова

Украинская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в трендовом вязаном купальнике лилового цвета. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками.

Соответствующий снимок 38-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Седокова продемонстрировала стройную фигуру и пышную грудь (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", – иронично подписала публикацию певица.

Анна Седокова позирует в откровенном купальнике
Видео дня

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Седоковой. Фанты засыпали артистку множеством комплиментов, отметив, что она очень сексуальная.

Пользователи сети оценили новый кадр Седоковой
Поклонники засыпали Седокову комплиментами
Фанаты прокомментировали новое фото звезды
Фанаты пришли в восторг от нового снимка певицы

Напомним, что летом 2021 года вязаные вещи – маст хэв в гардеробе каждой модницы. Обратите внимание на трендовые купальные костюмы этого сезона. Вязаные бикини есть в коллекциях многих дизайнеров, от Cult Gaia до Tom Ford.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". С 2002 по 2004 год была участницей женского коллектива "ВИА-Гра". В 2014-м основала собственный бренд LA Story.

Украинская певица Анна Седокова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова позировала с полуголыми ягодицами у панорамного окна. Знаменитость появилась в обтягивающем боди пастельного цвета, а также в босоножках на высоком каблуке. Она повернулась к зеркалу спиной, чтобы сфотографировать себя во весь рост.

людизвездышоу-бизнесшоуАнна Седокова