Анна Седокова засветила пышную грудь в трендовом вязаном купальнике. Фото

Украинская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в трендовом вязаном купальнике лилового цвета. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками.

Соответствующий снимок 38-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Седокова продемонстрировала стройную фигуру и пышную грудь (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", – иронично подписала публикацию певица.

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Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Седоковой. Фанты засыпали артистку множеством комплиментов, отметив, что она очень сексуальная.

Напомним, что летом 2021 года вязаные вещи – маст хэв в гардеробе каждой модницы. Обратите внимание на трендовые купальные костюмы этого сезона. Вязаные бикини есть в коллекциях многих дизайнеров, от Cult Gaia до Tom Ford.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". С 2002 по 2004 год была участницей женского коллектива "ВИА-Гра". В 2014-м основала собственный бренд LA Story.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова позировала с полуголыми ягодицами у панорамного окна. Знаменитость появилась в обтягивающем боди пастельного цвета, а также в босоножках на высоком каблуке. Она повернулась к зеркалу спиной, чтобы сфотографировать себя во весь рост.