Самая сексуальная бабушка в мире украсила елку в красном банте на голое тело. Фото

Самая сексуальная бабушка в мире, Джина Стюарт украсила новогоднюю елку в откровенном образе. 51-летняя австралийка полностью разделась, прикрывшись одним красным бантом.

Соответствующими эротическими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram, на которую подписаны 314 тысяч фолловеров. Публикация собрала сотни одобрительных отзывов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фотографии Джина позирует полуразвернутой к камере с новогодней игрушкой в руке. Ее обнаженную грудь и ягодицы едва прикрыл большой красный бантик. Кроме праздничной декорации, модель оставила на своей шее цепочку.

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Волосы Instagram-звезды заплетены в небрежную косу, а на фоне красуется почти украшенное дерево. Сама Стюарт улыбается объективу.

Подписчики самой горячей бабушки в мире бросились поздравлять ее в комментариях, а некоторые даже пожелали найти такой "подарок" под своей елкой на Рождество.

"Невероятный образ", "Хотел бы я такой подарок", "Счастливого Рождества", "Такая красивая", – написали фанаты.

Отметим, что Джина не впервые придумывает тематический образ перед рождественско-новогодними праздниками. К примеру, в прошлом году она нарядилась в красный сексуальный костюм с искусственным белым мехом.

Прошлогодний образ украсили также кружевные трусики и белые чулки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Джина порадовала своих поклонников очередным эротическим снимком. Женщина позировала в белом боде, продемонстрировав подтянутые ягодицы.