Самая горячая бабушка в мире похвасталась подтянутыми ягодицами. Фото

Самая горячая бабушка в мире, 51-летняя австралийка Джин Стюарт порадовала своих поклонников новым пикантным снимком. Женщина позировала в белом боди, продемонстрировав подтянуты ягодицы.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Красивая и уникальная", – коротко пописала снимок Стюарт (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре Джин позирует возле своей кровати в белом откровенном боди, которое отлично подчеркивает фигуру женщины. Свой образ она завершила светлыми джинсами, аксессуарами в виде подвески, а также нюдовым макияжем.

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К слову, Джин не в первый раз публикует откровенные кадры. Другими словами Стюарт любительница похвастаться свой фигурой и пышными формами на странице в социальной сети.

Например, в конце октября она опубликовала фото, на котором изображена в одной лишь рубашке, а интимное место закрыла огромной тыквой.

Также самая горячая бабушка в мире часто делиться с подписчиками снимками, на которых она позирует в бикини.

Кроме того, есть кадры, на которых она сексуально изгибается в корсете, который едва прикрывает пышный бюст, а также в белье.

Отметим, что Джин Стюарт прославилась три года назад, когда одержала победу в конкурсе красоты от австралийского глянцевого журнала "Maxim".

Стоит добавить, что женщина воспитала четырех детей и двух внуков.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джин Стюарт заявила, что поддерживать внешний вид ей помогают строгий режим ухода за кожей и диета. Причем она якобы не тратит на них много денег.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Джин Стюарт отпраздновала свой 51 год на побережье Кораллового моря.