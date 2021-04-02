Самая красивая женщина в мире появилась в прозрачном наряде, оголив грудь

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Самая красивая женщина в мире появилась в прозрачном наряде, оголив грудь

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, снялась в новой фотосессии для бренда Mugler.

Знаменитость продемонстрировала эффектный образ, оголив грудь. Соответствующие кадры Хадид опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, модель появилась на модном показе в прозрачном топе, из-под которого засветились интимные места девушки. Также Хадид позировала на камеру в длинной черной юбке с разрезом, такого же цвета колготах и синих стильных перчатках.

Хадид позировала на камеру в длинной черной юбке с разрезом

Пользователи сети восхитились откровенным нарядом супермодели и поэтому засыпали ее комплиментами.

"Королева!", "Идеальная", "Ты моя любимица", "Ты превзошла королеву! Я так горжусь тобой", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети восхитились откровенным нарядом супермодели
Хадид засыпали комплиментами
В сети оценили образ Хадид

  • Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

  • Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

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