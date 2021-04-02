Самая красивая женщина в мире появилась в прозрачном наряде, оголив грудь
Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, снялась в новой фотосессии для бренда Mugler.
Знаменитость продемонстрировала эффектный образ, оголив грудь. Соответствующие кадры Хадид опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, модель появилась на модном показе в прозрачном топе, из-под которого засветились интимные места девушки. Также Хадид позировала на камеру в длинной черной юбке с разрезом, такого же цвета колготах и синих стильных перчатках.
Пользователи сети восхитились откровенным нарядом супермодели и поэтому засыпали ее комплиментами.
"Королева!", "Идеальная", "Ты моя любимица", "Ты превзошла королеву! Я так горжусь тобой", – пишут люди в комментариях.
Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.
Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.
Модель поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в откровенных образах для издания V Magazine. На некоторых кадрах знаменитость предстала полностью обнаженной.
Хадид стала главной героиней мартовского номера испанского Vogue. Она примерила на себя образ современной Марии Антуанетты.
Хадид снялась в откровенной фотосессии для журнала POP. Знаменитость предстала обнаженной, прикрыв грудь руками.