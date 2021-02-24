Самая красивая женщина в мире удивила сеть снимком с обнаженной грудью
Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной фотосессии для журнала POP.
Знаменитость предстала обнаженной, прикрыв грудь руками. Соответствующее фото разместили на странице в Instagram Vogue Italia (его можно посмотреть ниже).
Так, Хадид позировала на камеру полностью голой, показав пышную грудь, которую прикрыла руками. Кроме того, модель надела стильные перчатки черного цвета с браслетами и кольцами.
Также звезда удивила поклонников прической, с которой показалась. Она предстала с короткой стрижкой и черными волосами.
Отметим, что фанаты остались в восторге от голого снимка модели. Они засыпали ее приятными комментариями.
"Прекрасный портрет", "Неплохо, неплохо", "Красиво. Прекрасно создано", – пишут люди в сети.
Напомним, что Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.
Модель поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в откровенных образах для издания V Magazine. На некоторых кадрах знаменитость предстала полностью обнаженной.
Хадид стала главной героиней мартовского номера испанского Vogue. Она примерила на себя образ современной Марии Антуанетты.