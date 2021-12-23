Самый пирсингованный мужчина в мире с 278 сережками в пенисе похвастался сексуальной жизнью

Дарья Дурова
Папарацци
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Рольф Буххольц

61-летний Рольф Буххольц из Германии, известный как самый пирсингованный мужчина в мире, рассказал, что его 278 сережек в пенисе не мешают ему в постели. Мужчина заявил, что у него все еще отличный секс.

Как передает Daily Star, немец занесен в Книгу рекордов Гиннеса, имея в общей сложности 453 пирсинга по всему телу. У него также множество тату и силиконовых рельефных имплантов под кожей, в том числе – рога на лбу.

Глазные яблоки рекордсмена залиты черной краской, а его брови и губы – полностью в сережках. Уши тоже проколоты во всех возможных местах, кроме того, на каждом есть по два тоннеля.

Рольф Буххольц из Германии
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Буххольц занесен в Книгу рекордов Гиннеса

Рольф проживает в Дортмунде и работает в сфере телекоммуникаций. Интересно что свой первый пирсинг он сделал только в 40 лет, но теперь проколы есть по всему его телу, в том числе и на гениталиях. Сережки в интимных местах, уверяет он, ему и его партнершам не мешают.

"Это вообще не проблема. Если бы была проблема, я бы уже давно избавился от них", – сказал Рольф.

Рольф Буххольц похвалился сексуальной жизнью
Рольфу 61 год

У мужчины также есть большие шрамы на лице. Общее количество пирсинга на губах и вокруг них – 94.

В целом около 90% его тела покрыто татуировками и имплантатами.

Самый пирсингованный мужчина в мире
Рольф со своим домашним питомцем
Тело Рольфа покрыто тату и пирсингом

Рольф признавался, что у него были проблемы во время поездкок, так как металлоискатели реагировали на большое количество сережек.

Однажды мужчина хотел попасть в Дубай, но ему было отказано во въезде в ОАЭ из-за опасений властей, что он практикует "черную магию".

"Люди, проводившие меня обратно к самолету, сказали: это из-за того, как я выгляжу, и из-за того, что я – черная магия", – отметил немец.

У Буххольца более 200 сережек на пенисе

Самой болезненной, признался рекордсмен, для него было тату на ладони. Изображения в виде символов нанесены на все его пальцы, а большая графика покрывает ладони.

Буххольц является официальным рекордсменом
Буххольц сделал себе рога на лбу

Отметим, что Рольф является фанатом подвешивания на крюках. Он участвует во многих тематических мероприятиях и испытывает на себе разные способы. Из-за этого кожа мужчины в некоторых местах сильно растянута.

Буххольц на крючках, которые проткнули его кожу
Буххольц на крючках

Как писал OBOZREVATEL, французский охранник Энтони Лоффредо перенес ампутацию двух пальцев, чтобы стать еще более похожим на инопланетянина. 33-летний мужчина уже покрыл все свое тело тату, а также вживил под кожу множество рельефных имплантов. Как он выглядит – смотрите по ссылке.

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