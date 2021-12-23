Самый пирсингованный мужчина в мире с 278 сережками в пенисе похвастался сексуальной жизнью

61-летний Рольф Буххольц из Германии, известный как самый пирсингованный мужчина в мире, рассказал, что его 278 сережек в пенисе не мешают ему в постели. Мужчина заявил, что у него все еще отличный секс.

Как передает Daily Star, немец занесен в Книгу рекордов Гиннеса, имея в общей сложности 453 пирсинга по всему телу. У него также множество тату и силиконовых рельефных имплантов под кожей, в том числе – рога на лбу.

Глазные яблоки рекордсмена залиты черной краской, а его брови и губы – полностью в сережках. Уши тоже проколоты во всех возможных местах, кроме того, на каждом есть по два тоннеля.

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Рольф проживает в Дортмунде и работает в сфере телекоммуникаций. Интересно что свой первый пирсинг он сделал только в 40 лет, но теперь проколы есть по всему его телу, в том числе и на гениталиях. Сережки в интимных местах, уверяет он, ему и его партнершам не мешают.

"Это вообще не проблема. Если бы была проблема, я бы уже давно избавился от них", – сказал Рольф.

У мужчины также есть большие шрамы на лице. Общее количество пирсинга на губах и вокруг них – 94.

В целом около 90% его тела покрыто татуировками и имплантатами.

Рольф признавался, что у него были проблемы во время поездкок, так как металлоискатели реагировали на большое количество сережек.

Однажды мужчина хотел попасть в Дубай, но ему было отказано во въезде в ОАЭ из-за опасений властей, что он практикует "черную магию".

"Люди, проводившие меня обратно к самолету, сказали: это из-за того, как я выгляжу, и из-за того, что я – черная магия", – отметил немец.

Самой болезненной, признался рекордсмен, для него было тату на ладони. Изображения в виде символов нанесены на все его пальцы, а большая графика покрывает ладони.

Отметим, что Рольф является фанатом подвешивания на крюках. Он участвует во многих тематических мероприятиях и испытывает на себе разные способы. Из-за этого кожа мужчины в некоторых местах сильно растянута.

Как писал OBOZREVATEL, французский охранник Энтони Лоффредо перенес ампутацию двух пальцев, чтобы стать еще более похожим на инопланетянина. 33-летний мужчина уже покрыл все свое тело тату, а также вживил под кожу множество рельефных имплантов. Как он выглядит – смотрите по ссылке.