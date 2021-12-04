Порнозвезда из США получила жуткие травмы во время съемок, но решила сниматься дальше

Американская порнозвезда по имени Адриана Чечик рассказала, что получила травму во время съемок одного из порнографических фильмов. Она призналась, что из-за жестких сцен пострадал ее позвоночник.

В разговоре для подкаста Plug Talk, 30-летняя Андриана уточнила, что изначально у нее был защемлен нерв в шее, а потом последовали осложнения на позвоночник. "У меня защемление нерва и мой C6 и С7 (часть позвоночника, – Ред.) не на месте", – рассказала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После того, как она впервые почувствовала дискомфорт в спине, Адриана отправилась к доктору, который заявил ей, что кроме защемления, у нее выскочил межпозвоночный диск, а также пострадал спинной мозг.

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Порноактриса призналась, что даже после своей травмы планировала принять участие в оргии, однако ее врач предостерег от этой идеи.

"Он сказал: "Не могла бы ты подождать год? Можешь позволить своему телу должным образом восстановиться? Тогда я подумала: "Нет, я должна это сделать". Тогда он мне ответил, чтобы я относилась к себе как следует", – рассказала она.

Осуществила ли Чечик свои планы неизвестно, однако отказываться от своей работы она не хочет, несмотря на то, что это наносит серьезный урон ее телу.

Проигнорировав медицинский совет, Адриана продолжила заниматься своей деятельностью и рассказала некоторые свои секреты.

"Я чувствую, что это сексуальная борьба. Будто я невозмутима, как профессиональный спортсмен. Я также как они люблю принимать ледяную ванну, чтобы расслабиться после съемок", – подытожила порнозвезда.

К слову, Чечик не стала сбавлять обороты, и снялась в фильме с другими порноактерами, где будут сцены буз какого-либо монтажа.

Коротко о порнозвезде:

Адриана Чечик – 30-летняя американская порноактриса родом из Пенсильвании (США). Выросла в семье приемных родителей, а в одном из интервью заявила, что имеет русские, сербские и английские корни. По образованию биохимик. В порноиндустрии работает с 2013 года. В 2015 году получила награды "Best Anal Sex Scene" и "Most Outrageous Sex Scene" по версии AVN Award.

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