Американская порноактриса устроила эротическую фотосессию в Киеве

Американская актриса фильмов для взрослых Дженис Гриффит выложила карды, сделанные в Киеве во время эротической фотосессии. На них звезда с другой моделью позирует в белье на крыше.

Из здания открывается вид на центр столицы, потому можно догадаться, что съемка проводилась недалеко от Софиевской площади. Фотографию с отмеченной геолокацией и подписью: "Это вообще законно?", американка выложила на страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах актриса порнофильмов стоит на коленях, прогнувшись ягодицами к объективу, и показывает язык, а ее подруга лежит на спине. Обе девушки одели откровенное белье, которое подчеркнуло сексуальные изгибы их тела.

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Напомним, что Дженис приезжала в Украину в конце сентября этого года, чтобы посетить Одессу и Киев. В первом городе девушка также устроила эротическую фотосессию, обнажив грудь.

Кроме того, порнозвезда посидела на побережье с друзьями, выпила украинского пива с рыбой и поставила свечу в Михайловском златоверхом монастыре.

Приехав в столицу, актриса гуляла по улочкам, фотографировалась и встретилась со своими украинскими знакомыми.

Кульминацией поездки стала фотосессия в центре города на крыше многоэтажки, где модель снималась в провокационных позах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве заметили легендарного голливудского актера, скрывающего свое пребывание в Украине. Известно, что Шон Пенн планирует посетить Мариуполь.