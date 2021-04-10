Плакидюк засветила пышные формы в обтягивающем наряде. Фото

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала откровенный наряд.

Знаменитость снялась в новой фотосессии и показала стильную прическу. Соответствующее фото Плакидюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, фешн-фотограф позировала на камеру в обтягивающем платье с большим декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Также звезда была в черных сексуальных чулках. Кроме того, она появилась перед фанатами с короткой стрижкой и прямой челкой.

Пользователи сети остались в восторге от нового снимка Плакидюк и засыпали ее комплиментами.

"Вау! Как всегда прекрасно", "Это секс с самим сексом", "Какая красивая душа", "Так эстетично", – пишут люди в комментариях.

Соня Плакидюк – обладательница первого места в конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинант на Most Influent Talent House Photographer в 2011 году.

Сотрудничала с такими известными брендами как: Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7, Mercedes-Benz, Fujifilm, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, Fashion Scout (Paris-London-Kiev).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Соня Плакидюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала полностью обнаженной. Она прикрыла интимные места волосами.