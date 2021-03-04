Плакидюк показала утреннее фото полностью обнаженной

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала полностью обнаженной.

Она прикрыла интимные места волосами. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Плакидюк позировала на камеру оголенной, но в то же время прикрыла свою грудь руками и длинными волосами. Кроме того, звезда надела белый берет на голову.

"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в директе, что я обрезала волосы. Или "как меня видят все, кто ниже 180 см", – подписала кадр фешн-фотограф.

Пользователи сети восхитились новым снимком Плакидюк и отметили, что у нее шикарные волосы и она выглядит превосходно.

"Шикарные волосы", "Ну умеете вы себя подать. Умница", "Вы прекрасны с разной длиной волос", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Соня Плакидюк устроила фотосессию с двумя обнаженными мужчинами. Знаменитость позирует в откровенном наряде: на ней корсет, который выгодно подчеркивает бюст, и колготки в сетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, фешн-фотограф Соня Плакидюк показала яркое фото, которое сделала в бассейне. На нем она позировала вместе с известной певицей Дашей Астафьевой.