Плакидюк устроила сексуальную фотосессию на кресле. Фото

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась с поклонниками снимками с сексуальной фотосессии. Знаменитость показала, как в откровенном наряде позирует на камеру.

Соответствующие фото Плакидюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На черно-белых кадрах звезда предстала в сексуальном белье – на ней был откровенный бюстгальтер и черные чулки. В свой образ Плакидюк добавила длинное пальто и туфли на каблуке.

Для фотосессии Соня решила поэкспериментировать со своей внешностью – звезда перевоплотилась в блондинку. Знаменитость примерила парик с короткими блондинистыми волосами и челкой.

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Пользователи сети остались в восторге от откровенных снимков Плакидюк и засыпали ее комплиментами.

"Та все, я от восторга потеряла сознание. Обе фотографии великолепны", "Вау, фотографии офигенные", "Вы секси-конфетка", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Соня Плакидюк – обладательница первого места в конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинант на Most Influent Talent House Photographer в 2011 году.

Сотрудничала с такими известными брендами как: Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7, Mercedes-Benz, Fujifilm, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, Fashion Scout (Paris-London-Kiev).

Фотографировать начала еще в юности – лет в 14-15. Знаменитость призналась, что сначала это было для нее лишь подростковым баловством, но уже в скором времени красивые картинки начали приносить ей настоящее эстетическое удовольствие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Соня Плакидюк показала дерзкий образ в красном платье и колготках в сетку. Фанаты оценили смелый наряд знаменитости, опубликовал приятные комплименты под фото.