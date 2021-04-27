Плакидюк показала дерзкий образ в красном платье и колготках в сетку. Фото

Украинский фешн-фотограф и эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась кадром, на котором позировала в эффектном красном наряде, скомбинировав его с колготками в сетку.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было платье алого цвета средней длины, декорированное тонкой завязкой в области шеи, солнцезащитные очки и несколько массивных украшений. Завершали весенний лук ярко-красная помада, а также объемный обруч, который звезда любит примерять довольно часто.

В кадре Плакидюк была запечатлена на стуле: закинув ногу на ногу она продемонстрировала колготки в сетку, которые добавляли образу еще больше смелости.

Фанаты в комментариях написали, что красный цвет очень идет Соне:

"Красный вам очень идет!", "Какая красивая", "Невероятная", "Вау!".

Соня Плакидюк – фотограф, который специализируется на фешн-съемках, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински". Фотографировать начала еще в юности – лет в 14-15. Знаменитость призналась, что сначала это было для нее лишь подростковым баловством, но уже в скором времени красивые картинки начали приносить ей настоящее эстетическое удовольствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Плакидюк предстала в сексуальном корсете, который выгодно подчеркнул пышную грудь. Свой образ она дополнила насыщенным цветом губ и огромными бигудями в волосах.