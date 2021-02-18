Соня Плакидюк снялась с обнаженными мужчинами. Фото

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк устроила фотосессию с двумя обнаженными мужчинами.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Знаменитость позирует в откровенном наряде: на ней корсет, который выгодно подчеркивает бюст, и колготки в сетку. Свой образ она дополнила объемным белым ожерельем на шее и красиво уложенными длинными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Плакидюк сидит на огромном чемодане, а по боках от нее двое молодых парней, которые уверенно смотрят в кадр. Мужчины-модели на снимке полностью обнаженные. Они сидят на полу, скрестив ноги перед собой.

"Страдающее средневековье с затрудненным носовым дыханием (я разлюбила пафосные названия лет в 17– вы должны обо мне это знать)", – подписала Соня пикантное фото.

"Класс!", "Супер!", "Невероятная", – пишут восторженные поклонники в комментариях под публикацией.

Отметим, что недавно знаменитость отметила свой день рождения. В этот день она поделилась черно-белым откровенным снимком, а также рассказала о своих секретах красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соня Плакидюк предстала в откровенном образе. Она показала пикантное фото, на котором позировала с голой грудью. Знаменитость также поделилась своими beauty-секретами, которые помогают ей всегда выглядеть превосходно.