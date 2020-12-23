Папа Римский снова 'лайкнул' в сети откровенное фото модели

Папа Римский Франциск поставил лайк в социальной сети под откровенным фото 18-летней модели Маргот. Девушка сама заметила это и даже написала об этом в информации своего профиля.

Так, на снимке модель была одета в черный боди, который облегал ее тело. Соответствующий кадр Маргот опубликовала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что саму фотографию администраторы сети удалили. Но модель успела сделать скриншот лайка Папы Римского.

Как известно, Маргот также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Наталии Гариботто в соцсети Instagram. На кадре девушка была запечатлена в откровенной школьной форме.

Папа Римский Франциск – это 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".