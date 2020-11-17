Папа Римский "лайкнул" фото полуобнаженной модели в сети

Папа Римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Наталии Гариботто в соцсети Instagram. На кадре девушка была запечатлена в откровенной школьной форме.

Как сообщает издание The Sun, пользователи заметили лайк от официального аккаунта главы Католической церкви под снимком, где Наталья позировала в блузе, короткой мини-юбке и белых чулках. Однако вскоре отметка под записью исчезла.

Отмечается, что 27-летняя модель Наталья Гариботто довольно известна в соцсетях, она имеет более двух миллионов подписчиков. Она часто публикует фотоснимки в откровенном белье и купальниках, где показывает свой пышный бюст и ягодицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".