Папа Римский "лайкнул" фото полуобнаженной модели в сети

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Папа Римский поставил лайк под снимком модели Наталии Гариботто

Папа Римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Наталии Гариботто в соцсети Instagram. На кадре девушка была запечатлена в откровенной школьной форме.

Как сообщает издание The Sun, пользователи заметили лайк от официального аккаунта главы Католической церкви под снимком, где Наталья позировала в блузе, короткой мини-юбке и белых чулках. Однако вскоре отметка под записью исчезла.

Папа Римский поставил лайк под снимком модели Наталии Гариботто

Отмечается, что 27-летняя модель Наталья Гариботто довольно известна в соцсетях, она имеет более двух миллионов подписчиков. Она часто публикует фотоснимки в откровенном белье и купальниках, где показывает свой пышный бюст и ягодицы.

Наталья Гариботто в пикантной фотосессии
Наталья Гариботто продемонстрировала пышные ягодицы
Наталья Гариботто в откровенном купальнике
Наталья Гариботто сексуально позирует на камеру
Соблазнительная Наталья Гариботто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".

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