Оставила на себе только обувь: Кайли Дженнер пошла на отчаянный шаг, чтобы прорекламировать свой бренд. Фото

Светская львица и американский инфлюенсер Кайли Дженнер представила смелую рекламную кампанию своего модного бренда Khy. Для презентации новой коллекции обуви знаменитость полностью обнажилась, оставив на себе только туфли на высоких каблуках.

Видео дня

Идея Дженнер заключалась в том, чтобы сделать обувь главным акцентом снимков. На рекламных кадрах, которые инфлюенсер показала в Instagram, она позирует обнаженной в белой студии.

Звезда сидит, прикрывая часть тела руками и ногами, а на ее ногах – серебристые босоножки с металлическим блеском, тонкими ремешками и высокими каблуками.

Для фотосессии Дженнер выбрала сдержанный макияж и прическу: длинные черные волосы она оставила прямыми и распущенными, а макияж сделала с акцентом на глаза и нюдовые губы.

Главные истории дня

Рекламная кампания, как сообщают в Hello!, посвящена новому этапу в развитии Khy – бренд впервые выходит на рынок обуви. Коллекцию Дженнер создала в сотрудничестве с итальянским брендом Gia Borghini, обувь которого она, по ее словам, носит уже много лет.

"Я всегда любила обувь – она является незаменимым завершающим штрихом любого наряда. Расширение Khy в сфере обуви воспринималось как органичная эволюция бренда", – рассказала Дженнер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 40-летняя Меган Фокс поразила соблазнительной фотосессией в нижнем белье и с огнем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!