OnlyFans заморозил аккаунты российских вебкам-моделей из-за войны в Украине

Представители популярного сервиса OnlyFans, на котором пользователи могут размещать свои фотографии и видео эротического характера, а другие – платить за них деньги и смотреть, заявили о заморозке аккаунтов российских вебкам-моделей. Такое решение было принято на фоне ужесточения санкций против РФ из-за войны в Украине.

Сообщается, что в компании не смогли найти способы продолжить обслуживание авторов контента. Об этом пишет издание Vice.

Как отметили представители платформы, аккаунты россиян заморозили на неопределенный срок. Когда именно пользователи из РФ смогут вернуться к заработку благодаря "секс-контенту" и смогут ли вообще – неизвестно.

Отметим, что OnlyFans заблокировал доступ российских "бизнесменов" к сервису еще 28 февраля. После чего представители компании пообещали решить проблему и вернуть возможность создателям контента получать заработок. Однако обещанному было не суждено случиться.

Видео дня

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о деятельности так называемого "Теронлифанса". Две Насти из Украины и Беларуси придумали необычный способ волонтерства – девушки отправляют интернет-пользователям свои интимные фото за пожертвования для ВСУ. За 19 дней деятельности учредительницам такого "благотворительного фонда" удалось собрать около 4 миллионов гривен на потребности украинских защитников. Сейчас они работают не сами, а вместе с целым штатом сотрудниц. Подробнее – в нашем материале.