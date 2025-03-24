Оля Полякова снялась для обложки Playboy и поразила сеть фигурой в 46 лет. Фото

Украинская певица Оля Полякова стала главной звездой апрельского выпуска легендарного мужского журнала Playboy. Это первое появление певицы на обложке издания, и она уже произвела настоящий фурор в сети.

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46-летняя певица поражает своей формой, доказывая, что красота не имеет возраста. На обложке, опубликованной в Instagram, Полякова демонстрирует подтянутую фигуру и уверенность, что вдохновляет ее поклонников. Певица отмечает: главный секрет идеального тела – упорный труд и самодисциплина.

"Оля Полякова украсила обложку апрельского Playboy. Украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала. Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица сейчас в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело – это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", – подчеркнул журнал.

Украинцы выразили свое восхищение в комментариях. Среди них были также звезды шоу-бизнеса:

"Мне 10 журналов!" – выразилась Леся Никитюк.

"Ух! Мамка-огонь", – добавил Виталий Козловский.

"Если эта грудь не сделана, а настоящая в таком возрасте, то я вам очень завидую, по-доброму. Вы невероятна".

"Была на "Взрослых девочках" в Кракове! Какая же вы красивая! И какое у вас просто беленькое гладкое декольте! Как будто вы едите молодильные яблоки! Имеете очень-очень красивый вид!"

"Вау! Шикарная! Красота в молодости от природы, красота после 40 от титанической работы над собой!"

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