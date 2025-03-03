35-летняя Джулия Фокс пришла на афтепати Оскара 2025 почти голой. Фото

Прозрачные платья на красной дорожке давно стали обыденностью, а рискованные вырезы – неотъемлемой частью сезона награждений. В 2025 году обнаженность уже никого не удивляет, но 35-летняя Джулия Фокс все же смогла привлечь внимание на афтепати Оскара 2025, организованном Vanity Fair.

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Актриса и модель, известная своими провокационными образами, выбрала для мероприятия экстравагантный наряд от турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу, сообщает Vogue British. Прозрачное платье с глубоким декольте едва прикрывало тело Фокс, а ключевой деталью ее образа стали наращенные волосы, стратегически закрывавшие интимные места.

Автором этой необычной "прически" стал стилист Джон Новотный, с которым Фокс сотрудничала раньше. Волосы были уложены в длинные S-образные волны, спускавшиеся к коленям, окутывая спину, бедра, зону бикини и частично грудь актрисы. Как отмечает источник, образ напоминал современную интерпретацию мифических персонажей типа Евы из Эдемского сада, но с модным акцентом.

Дополнением стали отбеленные брови, грубый французский маникюр и мягкая укладка с челкой. Обувь также соответствовала ее смелому стилю – Фокс появилась в туфлях на каблуке без каблука, создавая иллюзию левитации.

Стоит отметить, что на фоне Оскара, имеющего суровый дресс-код, вечеринка Vanity Fair является возможностью самореализоваться знаменитостям и покреативить, поэтому звезды часто приходят полураздетыми.

Это не первый раз, когда актриса выбирает наряды от Дилары Финдикоглу. В 2024 году она уже появлялась в ее корсетном платье на премии British Fashion Awards, назвав дизайнера "королевой моды".

Ранее OBOZ.UA писал о семи звездах, опозорившихся на красной дорожке Оскара 2025 из-за своих стилистов. Не всем звездам удалось попасть в цель – некоторые их выходы вызвали удивление и стали предметом оживленного обсуждения.

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