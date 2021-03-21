Никитюк в сексуальном купальнике показала фигуру. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась откровенными снимками в соцсетях. Звезда показала стройную фигуру в сексуальном купальнике на отдыхе в Египте.

Соответствующие фото Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре знаменитость предстала в ярко-розовом бикини, прикрыв часть тела длинной атласной рубашкой черного цвета с принтом змей. Артистка не только засветила стройные ноги, но и похвасталась упругими ягодицами и бюстом.

Отметим, что фанаты остались в восторге от новых снимков Никитюк. Они восхитились ее фигурой и красотой, сообщив об этом в комментариях под фотографиями.

"Огнище", "Леся, вы секси вау", "Красавица", "Ну нельзя быть на свете красивой такой", – писали поклонники в Instagram.

Напомним, Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1. В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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