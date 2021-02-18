Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в красивом платье.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде. Ведущая стоит с распущенными волосами, на ней короткое черное платье, которое демонстрирует подтянутый живот. Свой образ Леся дополнила несколькими золотыми кольцами на руках, объемными сережками такого же цвета, ярким макияжем и матовой помадой розового оттенка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Леся Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее родители обычные рабочие на "Укрэлектроаппарат". После школы будущая звезда пошла учиться в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, где вскоре стала участницей студенческого КВН "Торнадо Люкс".

В 2011 году Никитюк решается принять участие в популярной юмористической программе "Рассмеши комика", тогда она сумела выиграть 10 тысяч гривен. Именно на этой программе девушку заметил Владимир Зеленский, который на тот момент был одним из судьей шоу. По его просьбе Лесю пригласили на кастинг тревел-проекта "Орел и Решка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк впервые призналась, почему не станет новой "холостячкой". Уже несколько месяцев поклонники мучают ведущую вопросами о том, пойдет ли она на второй сезон романтического проекта. Даже певица Оля Полякова выступила в поддержку этой идеи, заявив, что видит Лесю в этой роли. Дабы развеять все слухи, ведущая ответила всем в своем Instagram.