Никитюк в коротком топе сексуально выгнулась на камеру. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками провокационными кадрами, на которых позировала в откровенном наряде. Звезда решила показать свою фигуру с интересного ракурса.

Соответствующие кадры Никитюк разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка показала разницу в восприятии мужчины и женщины.

На первом кадре звезда делает селфи у зеркала, позируя в белом коротком топе и джинсах. А сзади ведущей стоит ее друг, который одновременно запечатлел с ней кадр, показав свой мужской взгляд на Лесю. На втором снимке были изображены пышные ягодицы звезды в облегающих джинсах.

"Что вижу я VS что видит он", – подписала фото телеведущая.

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее комплиментами под публикацией.

"Леся Ивановна показывает свои орехи", "Джинсы супер и под джинсами тоже", "Крутой кадр", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.