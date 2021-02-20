Никитюк сверкнула длинными ногами в мини-юбке. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои длинные ноги в мини-юбке.

Рядом с ней позировал ее пес по кличке Рафик. Соответствующее фото знаменитость разместила на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Никитюк предстала перед подписчиками в сети в коротком жакете и мини-юбке с завышенной талией. При этом ведущая сидела на полу, а рядом с ней ее пес Рафик.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, а из украшений выбрала тонкую цепочку.

"Доброе утро. Кто дремлет как Рафик?", – подписала кадр звезда.

Отметим, что фанаты остались в восторге от нового снимка Никитюк. Они восхитились ее красотой, а также милостью Рафика.

"Какая красотка", "На этом фото все прекрасно", "Вау! Какое милое фото", "Хотел бы я быть этим Рафиком", – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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