Немец с черными глазами и расщепленным языком превратил свое лицо в 'головоломку'. Фото

28-летний немец, называющий себя Черной Депрессией с расцепленным языком и залитыми чернилами глазами, заявил, что потратил на модификации 17 тысяч долларов. В частности, его "визиткой" стал необычный рисунок чернилами на лице в виде головоломки.

На такое решение его вдохновило желание отличаться от окружающих, сообщает издание Daily Star. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит экстримал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме вышеперечисленных модификаций, он также хирургическим путем удалил кусочки хряща из уха и пробил нос. Место, где образовались дыры, немец растянул специальными серьгами.

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Глаза Черной Депрессии залиты чернилами, а другие татуировки тянутся от лба до колен. Любитель неформальной внешности хочет стать максимально непохожим на обычного человека.

Кроме того, парень разрезал себе язык на две части. Он считает, что таким образом создает неповторимый тренд.

"В течение многих лет я разрабатывал свой тренд, который никто больше не использует. Я не слежу за тенденциями, как другие", – сказал неформал.

Также Черная Депрессия установил себе титановые коронки на зубы, поэтому они приобрели металлический оттенок.

Известно, что парень с нетипичной внешностью путешествует по миру, чтобы искать специалистов, которые соглашаются помочь ему модифицировать себя.

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