Надя Дорофеева в бикини взволновала фанатов худобой

Украинская певица Надя Дорофеева поразила фанатов своей тощей фигурой. Звезда выложила эротичный снимок из отдыха в мексиканском Тулуме, который привел ее поклонников в недоумение.

В Instagram Дорофеева опубликовала откровенное фото в купальнике (чтобы посмотреть снимок, доскролльте до конца страницы). Она предстала в зеленом бикини, сидя на бортике бассейна, с прикрытыми глазами.

"Забери солнце с собою", – лаконично подписала кадр певица.

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Фанаты, просмотрев фото, были поражены фигурой звезды. Их задел внешний вид Дорофеевой.

В комментариях многие написали, что она выглядит слишком тощей, назвали ее "доской" и подчеркнули, что это "нездоровая худоба".

"Уже не здоровая худоба, надо немного поднабрать, а то так и до анорексии недалеко", "Надя, тебе поправиться надо, хотя бы на 3 кг! А то совсем худая! Только кости!", "Бедная Надя, покормите её", "Какой у этой малышки вес? 48 кг?", "Анорексия", "Ты что не еш? Одни рёбра ведь. Давай прекращай!", "Это последняя стадия чахлости?", "Слишком сильно похудела", "Покормите Надюшку, исхудала больно", "Доска", "Фигасе ты тощая! Что за мода пошла на худобу? Некрасиво же", – пишут в комментариях.

Коротко о звезде:

Надя Дорофеева – украинская поп-певица, экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 г. начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA. Родилась в Симферополе (Крым) в 1990 году. Победительница конкурса "Черноморские игры" (2004) и финалистка телепроекта "Шанс" (2005).

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева похвасталась пикантными снимками с курортного Тулуме, где отдыхает вместе с мужем – певцом Владимиром Дантесом.